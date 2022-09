Il voto del sindaco Gualtieri all'Istituto Federico Caffè di Roma

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha votato questa mattina presso il seggio 1.427 dell'istituto Federico Caffè, in via Fonteiana 111. "Buon voto a tutte e a tutti!", si legge in un tweet del sindaco che posta l'immagine del suo voto per le elezioni politiche. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it