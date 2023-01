Idroscalo, l’esercitazione di cittadinanza attiva e protezione civile

A Ostia l’esercitazione di cittadinanza attiva e protezione civile “PREvenzione e RESilienza Roma Capitale 2023”. Verrà simulata una situazione di allerta meteo con allagamenti nelle zone Saline (ore 8.30 - via Sisto Scaglia) e quartiere Idroscalo (ore 10.15 - zona Porto Turistico). I residenti dovranno raggiungere a piedi le aree di accoglienza e assistenza allestite dagli operatori di Protezione Civile che forniranno informazioni per l’autotutela e dimostreranno le soluzioni tecniche e i comportamenti responsabili da adottare, anche dal punto di vista sanitario. Verrà anche analizzata la risposta dei cittadini in un contesto emergenziale. Video Mino Ippoliti