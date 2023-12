Gualtieri inaugura le luminarie di via dei Condotti: «Si apre una pagina di luce e gioia»

"E' bello che sia illuminato il Tridente più bello del mondo. Ringrazio davvero Renault Italia, l'Ad Fusilli, per queste luminarie e anche per i dieci alberi di Natale che saranno installati in dieci piazze delle periferie. Un bel segnale, perché noi dobbiamo illuminare tutta la città. Tutto questo sarebbe stato impossibile senza la presidente del Municipio I Bonaccorsi e dell'assessore ai Grandi Eventi Onorato che stanno facendo un lavoro importantissimo per attrarre investimenti, sostegno, visibilità e turisti a Roma e per restituire il centro di Roma al suo decoro e al suo splendore. Importanti sono i passi avanti che Ama sta svolgendo e noi ce la stiamo mettendo tutta con le grandi opere, con i cantieri ma anche con la cura minuta e quotidiana. Diamo il via a una a una bellissima pagina di luce e di gioia. Sarà un periodo di feste belle e importanti per tutta la nostra città" lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenendo all'inaugurazione delle luminarie natalizie di via dei Condotti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it