Gualtieri: «Contrasto a violenza su donne è priorità di questa amministrazione»

«Stiamo cercando di dare il massimo e considerare una priorità di questa amministrazione il contrasto alla violenza contro le donne, considerandolo come fenomeno che ha dei numeri drammatici di femminicidi che rappresentano un’emergenza e punta di un iceberg». Lo ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso dell’evento organizzato nella Sala Protomoteca del Campidoglio per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it