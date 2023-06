Gualtieri: «Accordo con Leonardo ci aiuta a formare giovani che entreranno nel mercato del lavoro»

«Un bellissimo modello di formazione professionale per aiutare i giovani ad entrare nel mercato del lavoro. Con questo accordo Leonardo ci aiuta a sviluppare un laboratorio che formerà giovani specializzati nella cyber security che potranno entrare nel mercato del lavoro. Con questo primo accordo cerchiamo di far incontrare il bisogno di formazione dei giovani e le competenze utili sul mercato del lavoro», le parole del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della firma dell’Accordo triennale tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e Leonardo, azienda attiva nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, per la realizzazione di un percorso formativo nei settori dell’informatica, della cybersicurezza e delle tecnologie innovative. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev