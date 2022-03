Giornata mondiale del pianoforte, Adr «suona» per la pace al terminal 1 di Fiumicino: passeggeri incantati

Aeroporti di Roma «suona» per la Pace con un'esibizione musicale al pianoforte, al Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino, in occasione della Giornata mondiale del pianoforte. Ad esibirsi al pianoforte all'interno della hall partenze del T1, davanti a decine di passeggeri che hanno fatto foto e video, il maestro Enrico Giaretta, che peraltro è anche un pilota di linea, ha insieme con il musicista internazionale Olen Cesari al violino. Con lo sfondo dell' installazione di Yoko Ono 'Immagina la pacè per dare un segnale, i passeggeri, stupiti hanno apprezzato la performance musicale poco prima della loro partenza. L'iniziativa è stata particolarmente apprezzata da altri aeroporti europei che hanno aderito sui loro social alla chiamata di ADR con l'hashtag #play4peace.

