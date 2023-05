L'irresistibile richiamo del pallone per il Capitano e l'irresistibile richiamo dei ragazzini per il Campione. Partitella di calcio improvvisata a San Felice Circeo (Latina) tra Francesco Totti e un gruppo di ragazzini tra un ciak e l'altro di uno spot pubblicitario che l'ex capitano della Roma ha girato in questi giorni sul litorale pontino. Le riprese sono state effettuate a Sabaudia e al Circeo.