Roma, ai Fori Imperiali il volo degli aquiloni per Gaza

(LaPresse) Aquiloni in volo sui Fori Imperiali di Roma per chiedere il cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza. È l'iniziativa "Global Kite Flight" lanciata da RaccontaPalestina, comunità che tramite i social prova a sensibilizzare la cittadinanza sulla questione palestinese. Una domenica diversa bambini, famiglie e ragazzi che si sono dati appuntamento sulla via pedonale romana per alzare in volo il simbolo di libertà. "Siamo con un gruppo informale di cittadine vicine alla Palestina. Abbiamo risposto a una call globale, perché oggi è la giornata internazionale dell'aquilone, ed è una giornata di solidarietà con la popolazione di Gaza" spiega Raffaella di RaccontaPalestina. "Tramite l'arte e la creatività dedichiamo la giornata ai bambini di Gaza. Ricordiamo anche i bambini che qualche hanno fa hanno fatto volare 12mila aquiloni sulla Striscia. Chiediamo alla comunità internazionale il cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza, il supporto al Sud Africa nella causa nei confronti di Israele e ovviamente una soluzione politica che metta d'accordo i due popoli".