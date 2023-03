Perché le fontanelle a Roma hanno la forma di un nasone?

Chiunque sia andato almeno una volta a Roma avrà notato la presenza di fontanelle in giro per la città a forma di nasoni. Si tratta di impianti pubblici con il caratteristico cannello di ghisa a forma di “naso”, attualmente un simbolo della Capitale. Come mai presentano tale forma? Esse vennero introdotte dopo l’Unità d’Italia, tra il 1872 e 1874, grazie al sindaco Luigi Pianciani. Sono presenti circa 2500 impianti, infatti, Roma possiede il primato. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM