Fiumicino: sfida della motonautica mondiale con 10 catamarani della categoria regina dell’offshore

di Umberto Serenelli



Fiumicino vetrina della motonautica mondiale. Il mare antistante la cittadina tirrenica ospiterò infatti la prima prova del “Uim Xcat World Championship 2023”, aperto alla categoria regina dell’offshore, dal 29 aprile al primo maggio. In acqua 10 catamarani impegnati su un percorso di 3,5 miglia marine da ripetersi 13 volte, oltre a doppio “long lap”, con a bordo i piloti in grado di spingere i due motori fuoribordo di 800 cavalli a oltre i 200km/h. Dalla riva del tratto costiero tra la foce del porto-canale e il faro sarà dunque possibile seguire la tre giorni dell’atteso evento con i team già impegnati, a piazzale Pozzoli, a mettere a punto motori e scafi in vista del Gran Premio di Fiumicino. Le ostilità si aprirà con le prove libere di sabato, seguite da quelle di domenica mattina con la partenza per la pole-position e quindi di nuovo in acqua per Gara1, alle ore 15:30, a cui faranno da cornice le premiazioni. Il primo maggio sarà possibile seguire Gara2 a partire dalle 15:30. «Saranno giornate di sport - dice Raffaele Chiulli, presidente dell’Unione internazionale motonautica - ho invitato il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, per condividere il valore dei nostri team che torna nelle grandi città di mare per dare un maggior impulso alla nautica». Per il presidente della Fim, Vincenzo Iaconianni, “tornare a Fiumicino è sempre una gioia e sarà l’occasione per valorizzare dirigenti come Sebastiano Pellecchia un vero esperto di grandi eventi”. C’è dunque molta attesa per vedere i bolidi sfrecciare a pelo d’acqua i formidabili team degli Emirati Arabi con “Victory” oppure il “Legends” dell’equipaggio Kuwait Raheeb. Non staranno a guardare i team europei come il monegasco Team Six, lo svedese Swecat e il britannico Team GB. A difendere il tricolore saranno tre i catamarani: due equipaggi partenopei AL&AL Racing Team di Alfredo Amato e HPI Racing dei fratelli Giuseppe e Rosario Schiano, a cui si aggiunge il team romano Lucky Racing di Roberto Lo Piano. «Sono emozionato perché abbiamo riportato il mondiale a un livello altissimo – commenta Alfredo Amato, Presidente dell’Associazione internazionale dei team Xcat – ringraziamo per la collaborazione la Lega Navale di Fiumicino che ci hanno messo a disposizione location e risorse per organizzare questi due grandi eventi». Riflettori puntati sul pilota Maurizio Schepici che sabato mattina, assiema al copilota Mario Petroni, tenterà di stabilire il nuovo record mondiale sulla tratta di mare Fiumicino-Civitavecchia-Fiumicino con il suo Tommy One. «Il mio obiettivo – ci confida Schepici, campione del mondo endurance gruppo B e vice campione del mondo gruppo A – scendere sotto i 50 minuti». La manifestazione “Uim Xcat World Championship 2023”, dal 5 al 7 maggio, si sposterà Basilicata, nelle acque della costiera ionica a Porto degli Argonauti. Il circuito porterà successivamente i protagonisti Xcat in Romania e quindi Bulgaria, per due emozionanti tappe a Costanza e Varna nel mese di giugno. A Dubai, nel dicembre 2023, è programmata l’attesa fase finale della motonautica mondiale