Fiumicino, migliaia di pesci morti trasportati dal Tevere: in corso la bonifica della darsena

In queste ore si sta completando l’opera di bonifica della darsena di Fiumicino dalla presenza delle migliaia di carcasse di pesci morti e trasportate dalla corrente del Tevere. Un intervento di massima urgenza predisposto per evitare problemi di salute pubblica, considerate le elevate temperature e la giornata festiva che inevitabilmente porterà un alto numero di turisti. Le operazioni di rimozione e bonifica sono a cura della società M.T.M. Service, che opera per conto dell'Autorità Portuale e della Protezione Civile Nuovo Domani, mentre nella tarda mattinata una ditta incaricata dal Comune, la Cogea, si occuperà dello smaltimento dei pesci morti come rifiuti speciali.

Video Serenelli - Ippoliti