Fiumicino, per le banchine trappola nessun provvedimento decisivo

FIUMICINO «È assurdo che dopo le denunce degli operatori l'Autorità di sistema portuale e di chi dovrebbe soprintende al controllo non siano ancora intervenuti per mettere in sicurezza alcuni tratti di banchina del porto-canale di Fiumicino». Lo dichiara Mario Baccini, leader del centro-destra e delle liste civiche nel consiglio del Comune costiero, che punta il dito anche sugli altri disagi evidenziati soprattutto dal settore pesca costretto a operare in luoghi di lavoro a rischio. Fiumicino è nato e si è sviluppato attorno alla grande e piccola pesca che è oggi uno dei pilastri dell'economia della cittadina marinara. Per questo motivo l'azione degli operatori va quindi tutelata durante le operazioni di ormeggio lungo i moli, che in alcuni punti sono delle trappole, e soprattutto quando sono impegnati nella sistemazione delle attrezzature tra cui le reti per lo strascico. Buche, angolari sul ciglio divelti, alcune scalette prive di ringhiere e ferri sollevati sulla superficie dei moli confermano la poca attenzione nei confronti delle aree portuali. Umberto Serenelli