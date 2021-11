Fiumicino, i lavori sulla scogliera cominciano tra mille polemiche Iniziati i lavori per mettere in sicurezza il tratto di scogliera davanti all'abitato di Passo della Sentinella a Isola Sacra. Gli operai dell'impresa Nicola Daloiso hanno infatti installato il cantiere su via Giuseppe Scagliosi e creato una rampa con cui raggiungere il culmine della diga. I mezzi pesanti, carichi di scaglione di selce, raggiungono il punto ove scaricare e un braccio meccanico sistema le pietre per ricostruire il piede dei frangiflutti, sprofondati a causa della forte erosione marina. Per le opere di rifioritura, su circa 200 metri di dighe, la Regione ha stanziato più di 600 mila euro. di Umberto Serenelli