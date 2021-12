Fiumicino, la darsena invasa dai rifiuti del Tevere

Bonificare lo specchio acqueo della darsena di Fiumicino dai rifiuti in sospensione è diventato problematico. Il grosso camion dotato di cassone e braccio meccanico, con parte terminale a forma di ragno, non riesce a raggiungere alcuni tratti di banchina da cui effettuare le operazioni di prelievo dei detriti galleggianti. Le difficoltà per il mezzo dell’Ati, adibito alla pulizia della fitta coltre di pattume, si è manifestata ieri mattina in modo evidente e dopo avere prelevato i grossi tronchi, a ridosso della banchina che separa l’approdo dalla Fossa Traianea, l’autocarro ha dovuto desistere dal proseguire la “ramazzata”. Lungo i due lati che circondano il porticciolo (su uno ci sono i cantieri nautici e su l’altro l’imboccatura ndr) è presente una banchina larga 4 metri con tanto di ringhiere, alte circa un metro, lungo tutto il perimetro esterno. A rendere proibitivo il lavoro c’è la pista ciclabile, con tanto di cordoli, e operare a circa 8 metri è impossibile. Occorre una soluzione, considerato che non sono stati valutati tali interventi quando è stato cambiato il look al piazzale, che consenta al mezzo di accedere alla banchina per togliere quanto si annida attorno alle imbarcazioni. C’è chi suggerisce di creare dei varchi: uno davanti al Circolo velico e un altro davanti alla rotatoria di viale Traiano all’incrocio con via Giorgis. «Resta il fatto che la darsena continua a essere un ricettacolo di immondizia da alcune settimane – precisa Antonio Piacentini – aspetto negativo notato dai romani che passeggiano osservando le barche ormeggiate». Lungo le banchine sono presenti anche cumuli di pattume “pescati” dai proprietari di barche. Il più evidente è quello dove ammassati un trolley rosa, sdraio e recipienti con bottiglie di plastica. Umberto Serenelli