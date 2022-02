Fiumicino: iniziati i lavori per mettere in sicurezza un tratto di banchina del porto-canale

di Umberto Serenelli

Procedono i lavori sulla messa sicurezza di un tratto di banchina del porto-canale di Fiumicino. L’Autorità di sistema portuale ha infatti iniziato gli interventi lungo la sponda dove svolgono la loro attività i pescatori imbarcati sui pescherecci. Il nuovo look riguarda circa 100 metri di argine sud, tra la darsena e il canale navigabile, dove svolgono la loro attività anche le imbarcazioni abilitate alla scuola per quanti vogliono conseguire la patente nautica. I lavori sono eseguiti dai mezzi pesanti della ditta “Gev Service” che hanno fresato e livellato le aree portuali, da dove spuntavano pericolosi ferri arrugginiti, e steso un tappeto di asfalto. «Dopo le continue segnalazioni sulla sicurezza finalmente sono arrivati i necessari interventi – dice il presidente della cooperativa “Pesca romana”, Gennaro Del Prete -. Vorrei quindi ringraziare l’Autorità portuale che ora però è chiamata a estendere i lavori anche in altri punti critici come la sostituzione degli angolari sui cigli divelti e eliminare poi i punti dove si allagano dopo un acquazzone». In questi giorni la categoria della pesca di Fiumicino, che vanta la flotta di pescherecci più numerosa della costa laziale, è sul piede di guerra contro il caro gasolio. «Dopo la recente assemblea con i colleghi degli approdi di Anzio, Gaeta, Terracina e Civitavecchia – conclude Del Prete – stiamo organizzando una manifestazione di protesta a livello nazionale che ci porterà a Roma a protestare contro l’aumento del carburante».