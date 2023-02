Fiumicino, iniziati i lavori di sistemazione della banchina sud del porto canale

di Umberto Serenelli Iniziati i lavori per sistemare la sprofondata banchina sud del porto-canale a ridosso della passerella pedonale di Fiumicino. L'Autorità di sistema portuale ha affidato i lavori, per i quali sono stati stanziati circa 250mila euro, alla ditta Vuesse Costruzioni srl che dovrà procedere alla messa in sicurezza di circa 50 metri di fatiscente argine dove lo scorso mese tre blocchi di granito del ciglio interno erano caduti sul fondale del fiume. Gli operai della ditta hanno aperto il cantiere e rimosso i mattoni interni della sponda per procedere a un getto di calcestruzzo, alla posa dei blocchi di granito come copertura e alla successiva posa dei paraspigoli per facilitare la salita dei marinai a bordo dei pescherecci che ormeggiano in quel punto. Iniziata anche la sistemazione di tre scalette pedonali con relativo intonaco che si era distaccato a causa dei ferri aggrediti dagli agenti marini. «Dopo le segnalazioni della pesca all'Autorità afferma Gennaro Del Prete, presidente della cooperativa Pesca Romana con soddisfazione abbiamo visto aprire il cantiere per sistemare un nostro luogo di lavoro. Ringraziamo quindi l'Autorità portuale che dovrebbe essere però più attenta e collaborativa a quelle che sono esigenze degli operatori». Gli interventi di sistemazione avranno una durata di quattro mesi e riguarderanno non solo la banchina, dove verranno potenziati gli ormeggi con anelli su cui legare le funi, ma anche di lavori di recinzione in strutture in piazzale Pozzoli. Visti gli interventi di sistemazione della banchina gli armatori della locale flotta in particolare tornano a posare le loro attenzioni sulla fatiscente passerella pedonale che si è trasformata in croce e delizia sia degli operatori portuali che dei pedoni costretti da Isola Sacra a recarsi nel centro storico di Fiumicino. «Credo sia arrivato il momento di mettersi a tavolino e parlare in modo serio della costruzione di una nuova passerella conclude Del Prete . Le continue romanelle non risolvono il problema della sua inadeguatezza al traffico fluviale. È necessario che alla categoria arrivino risposte perché sappiamo delle difficoltà che presenta il porto-canale in condizioni meteo-marine avverse e la passerella contribuisce a accentuare questi cronici disagi». Nella presentazione degli elaborati del porto commerciale, avvenuta nel 2010, l'Autorità aveva infatti presentato un bozzetto di una moderna passerella il cui progetto di fattibilità rientrava nel lotto conclusivo dell'approdo. L'ubicazione del pedonale, in base a quanto illustrato allora dai tecnici dell'Autorità, era spostata di circa 50 metri più a valle rispetto all'attuale. «Mi sono fatto carico di contattare il Presidente dell'Autorità precisa il vice-sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca con il quale valutare come poter realizzare una nuova e moderna passerella. Visto che insisterà su un'area portuale confido nella sensibilità del responsabile dell'Autorità che si faccia poi carico di gestirla».