Nelle prime ore della mattinata, un incendio ha interessato una abitazione in via Tullio Ostilio a Fiumicino. Immediati i soccorsi e l'intervento dei vigili del fuoco di Ostia che al termine delle operazione hanno potuto constatare che l'appartamento era abbandonato e disabitato. In corso le indagini per stabilire le cause dell'incendio. Video Serenelli Ippoliti