Fiumicino, il concerto della Fanfara della Polizia agli imbarchi

Grande successo a Fiumicino per il concerto della Fanfara della Polizia di Stato. Nella cornice della nuova area di imbarco A per i voli nazionali e Schengen del Leonardo da Vinci, 40 elementi si sono esibiti in brani classici e moderni sotto gli occhi piacevolmente stupiti di passeggeri e operatori. Una giornata che rappresenta in modo evidente il rapporto tra Adr e la Polizia di Stato. Fondamentale per la sicurezza dei viaggiatori e per la fluidità delle operazioni dell’aeroporto. Siamo molto grati alla Polizia per questo rapporto costruttivo. Oggi è stato un momento bello, la Polizia ha portato la fanfara nazionale che ha suonato in modo splendido. Il pubblico, i viaggiatori, sono diventati pubblico e si sono appassionati. A noi piace molto che l’aeroporto sia un luogo in cui chi passa possa anche sostare e godersi un momento come questo”.Claudio De Vicenti presidente di Aeroporti di Roma. “E’ il nostro compito e cerchiamo di svolgerlo al meglio - ha aggiunto Giovanni Casavola, Dirigente superiore Polaria - C’è una sensibilità particolare del nostro capo, la legalità, far passare un messaggio anche nei momenti di leggerezza come questo concerto. Grazie all’ospitalità di aDr che lavora al nostro fianco e collabora per la sicurezza. Diciamo, risultato raggiunto”. (LaPresse)