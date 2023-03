Fiumicino, fine mandato per Montino, 10 anni di cambiamenti: il Sindaco uscente ha tracciato bilancio guida della Città

EMBED





"E' stato un grande percorso di condivisione che ha puntato alla comunità". Lo ha detto oggi, nell'evento di fine mandato, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che ha tracciato il bilancio di "10 anni di cambiamenti" alla guida della città. L'apertura è stata affidata ai vice dei due mandati: Anna Maria Anselmi ed al candidato sindaco del centro sinistra, Ezio Di Genesio Pagliuca ("Non abbiamo fatto scelte a tutti i costi ed abbiamo sempre mantenuto la barra dritta per una città che ha avuto un grande sviluppo ed è passata in 10 anni dai 69 agli 84mila abitanti: è l'eredità di Montino, al quale siamo grati, un'idea di città moderna che ha un cuore, che continueremo a portare avanti, con opere per le esigenze di tutti"). Presenti, tra gli altri, gli assessori di entrambe le giunte e rappresentanti di varie istituzioni civili, militari e religiose. "Con orgoglio abbiamo fatto una battaglia comune per la svolta della Città, guidata da chi è nato e vissuto nel territorio - ha detto Montino, che ha ringraziato i cittadini, le Isttuzioni ed i collaboratori - Nel 2013 è stato un mio ritorno a casa per mettermi a disposizione della mia Città. Non c'erano una rotta ed una rete di servizi per le 14 località dopo i 10 anni di centro destra. Una città ora della Cultura e del turismo con il nuovo Auditorium e degli spazi liberi, sostenibili ed aperti come i 40 km di piste cicalbili realizzati, la Città dei Bambini e, proprio ieri, la Città metropolitana ha deliberato in bilancio gli 8 milioni di euro per la costruzione del nuovo Liceo, su un terreno comunale che la nostra Giunta consegnerà nei prossimi giorni. Grazie alla squadra che ha saputo trasformare la Città, intercettare anche molti progetti con il Pnrr e che ora accompagnerà Di Genesio Pagliuca nella nuova sfida per compiere le nuove attese trasformazioni". Ansa.