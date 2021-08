Fiumicino, stop ai falò in spiaggia sul lungomare della Salute

Stop ai falò in spiaggia sul lungomare della Salute a Fiumicino per timore di essere multati dalle forze dell’ordine. I molti giovani che si sono dati appuntamento, ieri sera, per trascorrere la notte in riva al mare non hanno però avuto un minimo di rispetto per le spiagge su cui insistono i chioschi. Molti hanno infatti cenato con pizza e birra a go-go lasciando i resti del bivacco notturno sulla battigia. Altri invece hanno mostrato senso civico gettando cartoni e sacchetti dei rifiuti nelle isole ecologiche presenti sull’arenile. Stamani è esplosa l’ira dei balneari costretti a bonificare la spiaggia raccogliendo il pattume abbandonato all’interno di grossi sacchi. «Oltre il danno anche la beffa – dice il titolare di una spiaggia attrezzata sulla litoranea -. Nel senso che abbiamo dovuto rimuovere i rifiuti lasciati dagli incivili e ora non sappiamo come smaltirli: farlo ufficialmente ha un costo per la struttura. Rispetto agli altri anni siamo stati fortunati perché almeno ci è stato risparmiato il prelievo dei tizzoni ardenti dei falò molto pericolosi per i nostri ospiti». Alcuni ragazzi hanno invece mostrato rispetto e raccolto i resti del pasto notturno gettandoli nelle isole ecologiche che si sono trasformate in discariche a causa degli enormi quantitativi di immondizia. Per effetto di questo i romani giunti numerosi stamani sulla riva del Tirreno hanno commentato negativamente le discariche attorno alle isole sommerse dalla spazzatura. La cosa è peggiorata nelle prime ore del pomeriggio quando i primi turisti hanno cominciato a lasciare l’arenile, abbandonando altri sacchetti sui cumuli già abbastanza evidenti. C’è anche chi ha approfittato per liberarsi, all’altezza di un varco a mare, due carriole e alcuni bancali in legno. All’ora di pranzo nei chioschi è andata via l’energia elettrica e l’attività della ristorazione si è paralizzata. «Ho telefonato per sapere del guasto – dice la titolare del chiosco “Papaya beach” – mi è stato comunicato che la corrente tornerà prima delle ore 16. Un Ferragosto da dimenticare dopo la crisi provocata dall’emergenza sanitaria». Video Serenelli Ippoliti