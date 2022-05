Fiumicino, elezioni comunali: il centrosinistra sceglie e candida Ezio Di Genesio Pagliuca

di Umberto Serenelli

L’attuale vice-sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca sarà il candidato alla poltrona di primo cittadino del comune di Fiumicino per lo schieramento di centro-sinistra. L’annuncio è stato dato nel corso di un bilancio, dell’attività svolta dal governo locale negli ultimi quattro anni, all’hotel Tiber in vista delle prossime elezioni amministrative del 2023 che porterà alle urne circa 60mila iscritti al voto su una popolazione di 83mila abitanti. Il sindaco Esterino Montino ha dunque passato virtualmente il testimone, sottolineando che “ci sono tutti i presupposti per continuare a governare Fiumicino e proseguire nel percorso di crescita della Città”. A tal proposito è stata ufficializzata la “Carta di intenti 2023-33” e coniato lo slogan: «Fiumicino: inclusiva, sostenibile e produttiva” che sarà il cavallo di battaglia della coalizione formata da Pd, Unione di centro, Demos, Lista Zingaretti, Vivere Fregene e Pensionati-Fronte Verde. «Il vero programma lo costruiremo nei prossimi mesi con le persone della Città con le quale stiamo dialogando – afferma il neo-candidato Di Genesio Pagliuca -. Non sarà il libro dei sogni ma qualcosa di concreto da incrociare con le esigenze di sviluppo, facendo poi leva sui suggerimenti e gli indirizzi che vengono dal basso. È una sfida sulle cose concrete come la prossima costruzione dell’Auditorium del mare che rappresenterà un centro della cultura con spazi che i giovani fino a ora non avevano. In sintesi un programma calato nella realtà».