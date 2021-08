Fiumicino, allarme nella darsena per una imbarcazione affondata: l’intervento dei sommozzatori Da questa mattina nella darsena di Fiumicino sono in corso le operazioni di recupero di una imbarcazione di quattro metri che nella notte a cominciato a imbarcare acqua per cause ancora imprecisate. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori della MTM che, dopo aver assicurato il natante, stanno provvedendo con l’uso di una pompa allo svuotamento per riportarla al galleggiamento. di Umberto Serenelli - Video Serenelli Ippoliti