Fiumicino, alla scoperta dei bunker del litorale Alla scoperta dei bunker della seconda guerra mondiale presenti sul litorale di Fiumicino. Si svolgerà infatti stamane l'evento Bunkerini day promosso dal Comitato Fare Focene, Retake Fiumicino, Sotterranei Roma, Protezione civile Nuovo domani e Progetto Forti. L'obiettivo è accendere i riflettori sul sistema difensivo dell'ultimo conflitto mondiale con la pulizia e il recupero di vestigia belliche costruite dal Regio Esercito italiano e dai tedeschi in particolare a Fiumicino e Focene. L'appuntamento per tirare a lucido la postazione costiera in viale della Pesca, all'incrocio con via Ippolito Salviati, è alle ore 9 dove è prevista la pulizia del tobruk in calcestruzzo dominato da un grosso foro circolare dove veniva alloggiata una mitragliatrice. Alle ore 12 i promotori del recupero dei posti di osservazione si sposteranno a Focene per bonificare il caposaldo bellico di viale Focene, molto più grande di quello di Fiumicino perché in grado di ospitare soldati negli ambienti sotterranei e un deposito per le munizioni. I manufatti vennero realizzati per fronteggiare lo sbarco degli Alleati e si trovano ancora oggi a Ostia, zona idroscalo, e a via Scagliosi a Isola Sacra: entrambi alla foce del Tevere. Uno è spuntato di recente, a causa del fenomeno erosivo, sulla spiaggia dei naturisti a Coccia di Morto. Uno si trova a Maccarese e due sulla costa di Passoscuro. In base a una stima sono in totale dieci i bunker. Umberto Serenelli