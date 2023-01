Fiorello fa cantare "Bella Ciao" al ministro Crosetto: show all'Auditorium alla serata per il Bambino Gesù

Parata di stelle all'Auditorium Conciliazione per la serata benefica organizzata dalla Fondazione Bambino Gesù Onlus con il Patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Grande mattatore Fiorello, che è riuscito a far cantare "Bella Ciao" al ministro Guido Crosetto. Il cofondatore di Fratelli d'Italia non si è tirato indietro di fronte all'invito dello showman, che a sua volta ha ironizzato imitando la voce di La Russa.

Il nobile obiettivo della serata è quello di raccogliere fondi da destinare alla campagna "Mi prendo cura di te" per l'ampliamento del Centro cure palliative pediatriche dell'ospedale Bambino Gesù di Passoscuro, piccolo centro del comune di Fiumicino, luogo di accoglienza e di ricovero finalizzato a offrire le migliori cure a neonati, bambini e ragazzi affetti da patologie croniche gravi senza possibilità di guarigione (e supporto ai loro familiari).

Oltre a Fiorello, sul palco anche Giorgia e Laura Pausini. Tanti i campioni che hanno accettato l'invito a intervenire alla serata benefica: per il nuoto presenti la regina dello stile libero Federica Pellegrini, la romana Simona Quadarella (bronzo olimpico a Tokyo) e Margherita Panziera, per l'atletica ci sono Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi (entrambi oro a Tokyo), per la scherma invece Daniele Garozzo (argento a Tokyo), Alice Volpi ed Elisa Di Francisca.

Sul palco dell'Auditorium Conciliazione anche l'amatissima Bebe Vio, oro a Rio 2016 e a Tokyo 2020 nel fioretto individuale paralimpico, campionessa mondiale ed europea in carica, le veliste Caterina Banti e Alessandra Sensini, il campione olimpico di karate Luigi Busà e Daniele Lupo (beach volley). L'intero ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto a sostegno della campagna finalizzata ad ampliare il centro di cure palliative pediatriche del Bambino Gesù, inaugurato l'anno scorso.