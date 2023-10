Festival delle Passeggiate: come visitare Roma in slow e-motion

Nel tentativo di far rivivere la magia della città eterna attraverso una lente diversa, il Festival delle Passeggiate farà il suo debutto a Roma dal 20 al 29 ottobre. Questo evento unico nel suo genere porterà i partecipanti in un affascinante viaggio alla scoperta di Roma contemporanea, lontano dai soliti percorsi turistici, immergendosi nell'arte urbana, nei vicoli nascosti e negli scorci inusuali della città. Il Festival delle Passeggiate, organizzato da Dominio Pubblico e curato da Giulia Anania, cantautrice e poetessa, e Tiziano Panici, direttore artistico di Dominio Pubblico, coinvolgerà tre quartieri del Municipio VIII di Roma Capitale: Valco San Paolo (Vasca Navale e Largo Giuseppe Veratti), Montagnola e Tor Marancia. L'obiettivo è quello di rendere il festival un appuntamento fisso che attraversi tutta Roma, coinvolgendo tutte le realtà che si occupano di raccontare la città in "slow e-motion". Il programma dell'evento è suddiviso in 6 passeggiate performative itineranti, distribuite in due weekend - dal 20 al 22 ottobre e dal 27 al 29 ottobre - e articolate in quattro itinerari. Questi percorsi, attraversando il cuore dei quartieri del Municipio VIII, permetteranno ai partecipanti di scoprire l'arte, la storia e le storie di luoghi spesso trascurati. foto via HF4 - music by Korben