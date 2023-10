Festival dell’Etica Pubblica a Roma: etica, impresa e responsabilità sociale

(Adnkronos) - Il Festival dell'Etica Pubblica torna a Roma con la sua seconda edizione e promuove il dibattito sul rapporto tra etica e impresa. Il tema di quest'anno è "Be New, Be Now", concentrandosi sulla transizione digitale e sostenibile nel mondo del lavoro e delle imprese. Gli organizzatori enfatizzano l'importanza della formazione etica per le aziende e la necessità di trasmettere questa conoscenza alle future generazioni di imprenditori e manager. Luigi Abete, Presidente della Luiss Business School, sottolinea che l'etica è cruciale per regolare le pratiche aziendali e promuovere una concorrenza etica. L'inclusione è una parte fondamentale del rapporto tra etica e impresa, e si sottolinea la necessità di considerarla in tutte le sue forme. Le aziende italiane sono citate per compiere azioni che promuovono l'inclusione e la diversità. Il Festival mira a coinvolgere i giovani nel dibattito sull'etica e l'impresa, per creare una classe imprenditoriale consapevole e orientata all'azione per la società e l'ambiente.