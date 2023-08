Ferragosto, cosa fare a Roma: il programma per chi resta in città

La settimana di Ferragosto si avvicina e ad Ostia sono già partite le attività per la settima edizione di Ferragostia Antica: spettacoli, visite guidate, arte di strada, musica e danza compongono il ricco menù nel quale il turista agostano potrà scegliere. Scenario, lo splendore (e i misteri) di Ostia antica, un enorme parco archeologico (il più grande d'Europa) dove ancora oggi si succedono le scoperte degli archeologi, ma anche dell'Ostia moderna e del suo borgo rinascimentale. Il progetto, che fa parte dell'Estate Romana ed è realizzato in collaborazione con SIAE, prevede che gli eventi siano tutti gratuiti: per alcuni, a numero chiuso, è necessaria la prenotazione. foto via HF4 - music by Korben