Expo Roma 2030, Gualtieri: «Straordinaria opportunità»

Giorgia Meloni domani sarà a Parigi per sostenere la candidatura di Roma a Expo 2030. Con lei ci sarà anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri. "E' una straordinaria opportunità per la città e per l'Italia, basata su un progetto innovativo, sostenibile e sul rispetto dei diritti", ha detto il primo cittadino durante un evento a Roma per i 145 del Messaggero. "Qua c'è un tasso di turismo altissimo. Un padiglione avrà più visitatori. E' come avere uno spazio nel prime time", ha aggiunto Gualtieri. (LaPresse)