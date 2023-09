La vista unica dalla terrazza Unahotels Trastevere a Roma

Le terrazze a Roma non mancano, ma ce n’è una che vi permette di rilassarvi con una vista magnifica: è stata infatti da poco inaugurata la terrazza dell’UNAHOTELS Trastevere Roma. L’hotel 4 stelle di Gruppo UNA – situato nel cuore di uno dei quartieri simbolo della Capitale – ha aperto a tutti la sua terrazza al settimo piano. Vista Trastevere Roof Bar & Restaurant by UNA cucina domina, con visione a pieno orizzonte, i tetti dei palazzi e i monumenti della Città Eterna. Dalla colazione all’after dinner si potrà dunque godere di momenti di relax con vista in piacevole compagnia. Il ristorante, che già accoglie gli ospiti dopo il risveglio con una ricca prima colazione, diventa ufficialmente anche la location aperta al pubblico dove gustare l’alta proposta gastronomica dell’hotel in un ambiente unico. La terrazza al settimo piano rappresenta un vero e proprio gioiello che si affaccia sul centro storico di Roma e, grazie all’ampia copertura, è fruibile tutto l’anno.