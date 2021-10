Roma, Michetti: «Su Expo Virginia Raggi ha lavorato bene»

(LaPresse) "Io non ho pregiudizi nei confronti di nessuno. Su Expo il Comune ha fatto un gran lavoro, che inizia un anno e mezzo fa, ho visto tutte le carte, io sono un tecnico e tutte le cose che funzionano le proteggerò, le tutelerò e tutelerò il personale che porta avanti il lavoro con dedizione. Non ho pregiudizi ideologici o di partito, ho le mani liberi". Così Enrico Michetti, candidato del centrodestra a Roma, a margine di una iniziativa elettorale a Roma sulla possibilità di inserire la ex sidnaca Raggi nel gruppo di lavoro che gestirà Expo.