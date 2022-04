Emilia 4, l'auto da corsa alimentata dal sole a Colleferro

È una macchina con un'autonomia potenzialmente illimitata. È la "Emilia 4", l'automobile elettrica alimentata da un pannello solare speciale, progettata e costruita dall'Università di Bologna. La vettura pensata per le competizioni automobilistiche ha già vinto diversi premi in giro per il mondo, nelle gare dedicate ai veicoli alimentati ad energia solare. Stamattina ha sfilato sulle strade di Colleferro, vicino Roma, in occasione della firma del protocollo d'intesa per lo sviluppo del settore aerospaziale tra la Regione Lazio e il Comune, che quest'anno è "Capitale Europea dello Spazio"