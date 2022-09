Elezioni, Salvini e Meloni tra baci e coltelli: il nuovo murales di Tv Boy

Quando manca sempre meno al voto del 25 settembre spunta a Roma un nuovo murales "politico": a essere rappresenta è la coalizione di centrodestra con Giorgia Meloni e Matteo Salvini avvinghiati in un abbraccio passionale mentre con l'altra mano nascondo due pugnali. Una rappresentazione moderna in chiave catulliana dell'artista Tv Boy che già in passato aveva suggellato con un bacio l'accordo Salvini-Di Maio. Sullo sfondo di questa ultima opera, apparsa in via del Collegio Capranica, fa capolino alla finestra un sorridente Silvio Berlusconi. (LaPresse)