Elezioni comunali Roma, Michetti: «Mi sono vaccinato ma non impongo ad altri quello che non conosco»

«Io mi sono vaccinato due volte, e ho il green pass. Mi sono rivolto ad un sanitario per chiedere se fosse opportuno che facessi il vaccino o meno, e la scienza mi dice che è opportuno fare il vaccino. Però io non sono un tecnico, non posso occuparmi di un farmaco di cui non conosco la composizione per cui non posso invitare qualcuno a farlo. Questo rientra in una libertà, in una consapevolezza di ciascuno di noi». Lo ha detto a Sky TG24 Enrico Michetti, candidato Sindaco di Roma per il centrodestra, ospite di ‘Start’.