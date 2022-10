Drone taxi, il primo test in Italia all'aeroporto di Fiumicino

Si è alzato in volo alle 9.56, all'aeroporto di Fiumicino, nella zona di Pianabella, il Volocity, l'elicottero elettrico, il cosiddetto taxi volante. E' il primo il test regolare in Italia del velivolo. Il volo, partito dal primo vertiporto, è durato 5 minuti e si è concluso alle 10.01. il test si è svolto durante l'evento «Un viaggio nel futuro - The Vertiport experience in Rome» organizzato da ADR. Il test di oggi è stato svolto a un anno dalla presentazione del primo prototipo di eVTOL in Italia. Negli ultimi dodici mesi, sono stati fatti progressi significativi dal punto di vista delle tecnologie di volo, della progettazione dei vertiporti e delle normative necessarie per consentire ai primi servizi AAM tra l'aeroporto di Fiumicino e la città di Roma di «spiccare il volo» entro il 2024.

Fiumicino, “Volocity” ha effettuato il primo test: in elicottero dall'aeroporto a Roma con il «taxi volante»