Dialetto romano, le offese più colorite e curiose: ecco quali sono (e da cosa originano)

Le offese più colorite e curiose del dialetto romano: ecco quali sono e da cosa originano. Da "burino" a "coatto", passando per "lavannaro", il dizionario delle offese del dialetto romano è molto ricco e colorito. Il dialetto romano è considerato da molti tra i dialetti più coloriti, vicini alla definizione di "volgare”. D’altronde lo stesso Dante Alighieri nel suo "De vulgari eloquentia" ne parla come di un "tristiloquio, il più turpe di tutti i volgari italiani”. Senza dubbio alcune delle espressioni dei romani non lasciano spazio all'immaginazione e possono sembrare più volgari di altri dialetti, specialmente se si fa riferimento al dizionario delle offese. Non si può comunque dire che il romano non sia un dialetto giocoso, ricco di storia, con etimologie curiose e inaspettate. Moltissime delle "offese" più colorite e vivaci scopriamo che derivano da mestieri, o da tipi di persone che l'occhio attento e ironico dei romani non può non classificare. Il "coatto" è un personaggio rozzo, dal linguaggio poco elegante e spesso maleducato. Non bisogna confondere "coatto" con "burino" o "boro" che sono due varianti dello stesso concetto. Si usa il termine "cornacchione" per descrivere una persona troppo superstiziosa e "cazzabbubbolo" quando si parla di una persona presuntuosa. Il dizionario romano delle offese è ovviamente molto più vasto ed è in continuo aggiornamento, anno dopo anno. Photo: Shutterstock Music: Korben