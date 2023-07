Depeche Mode a Roma: la scaletta del concerto allo Stadio Olimpico

Questa sera 12 luglio 2023 i Depeche Mode si esibiranno a Roma allo Stadio Olimpico, una delle tappe del tour internazionale iniziato già da settimane. Il gruppo ha girato il mondo, da Praga, Cracovia, Oslo, Città del Messico, Houston, Orlando, Washington, ed ora è arrivato il momento dell'Italia. Depeche Mode farà emozionare e cantare a squarciagola il pubblico con brani del nuovo album Memento Mori e alcuni di quelli precedenti. A seconda del posto, il costo dei biglietti varia e va da 52 Euro fino a 3131 Euro. Vista l'affluenza prevista per l'intera settimana a causa dei vari concerti, sarà attuato il solito schema relativo ai divieti di parcheggio attorno allo stadio e di aree di sosta per gli spettatori, come quelle di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico. FOTO: SHUTTERSTOCK E @KIKAPRESS MUSICA: PROJECT A_KORBEN