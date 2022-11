Quattro delfini in mare al largo di Ostia: le immagini spettacolari

Quattro delfini in mare al largo di Ostia. L’equipaggio della Cage aux folles, un XP di 33 piedi approfitta del meteo favorevole per allenarsi in vista del campionato invernale di Fiumicino, ormai alle porte. Il mare è piatto una famiglia di 4 tursiopi, apparentemente due coppie, segue la scia della barca, a pochi metri di distanza.

Salgono per prendere ossigeno. Li vedi spruzzare per pochi secondi dallo sfiatatoio, prima di immergersi di nuovo, racconta Solen De Luca, giornalista e autrice televisiva, a bordo dell'imbarcazione e che ha scattato le immagini che vi mostriamo. Il vento porta la barca a cambiare rotta, ma i delfini non mollano: continuano a scortare la Cage aux folles e le nuotano accanto, per una buona mezz’ora, incuriositi forse dalla grande vela di prua.

