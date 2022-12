Covid, Bignami: «Rischi su triangolazioni dei viaggi»

«L'Aeroporto di Fiumicino si è dimostrato pronto e dobbiamo rilevare come la regione Lombardia, e Malpensa, abbiano attivato con grande capacità le prime forme di sorveglianza. Credo che la risposta nazionale sia adeguata ma è chiaro che le triangolazioni dei viaggi possono vanificare qualsiasi tipo di controllo». Lo ha detto all'aeroporto di Fiumicino il vice ministro con delega al trasporto aereo Galeazzo Bignami. «Nelle prossime ore - ha aggiunto - i passeggeri provenienti dalla Cina verranno sottoposti ad un tampone che, se positivo, sarà seguito da un molecolare, per il sequenziamento necessario, e posto in quarantena. Il governo italiano vorrebbe la quarantena per tutti, lo stiamo chiedendo ai partner europei e vedremo se sarà possibile, perché ci sono sensibilità diverse»