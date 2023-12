Il countdown per l'accensione dell'albero di Natale di Roma in piazza del Popolo

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2023 Ecco il countdown in piazza del Popolo per l'accensione dell'albero di Natale, posto nella piazza. Una location diversa rispetto alla tradizione piazza Venezia, in cui sono in corso i lavori per la realizzazione della stazione della metro C. Dopo il canonico "10, 9, 8..." sono passati alcuni secondi prima che l'albero "prendesse vita" con le sue lucine. Infatti insieme e prima dell'albero si sono accese le luminarie di tutta via del Corso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it