Cospito, corteo degli anarchici a Roma: tensione con le forze dell'ordine

EMBED





(LaPresse) Alcune decine di anarchici hanno manifestato in solidarietà con Alfredo Cospito con un corteo che per oltre un'ora ha percorso le vie di Trastevere a Roma. Il quartiere, dove erano presenti molti giovani per la movida e numerosi turisti a cena nei ristoranti, era presidiato da un ingente numero di uomini delle forze dell'ordine. Non sono mancati momenti di tensione, ma non si sono registrati incidenti. Numerosi gli slogan contro il regime di carcere duro a cui è sottoposto Cospito e insulti alle forze dell'ordine e ai giornalisti. La manifestazione si è sciolta in piazza della Scala poco prima della mezzanotte.