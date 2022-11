Roma, a San Pietro via alla "Corsa dei santi". Marcell Jacobs testimonial d'eccezione

Video Claudia Rolando/Ag.Toiati

Torna una delle corse più attese e affascinanti d’Italia. Lo start per la tradizionale “Corsa dei Santi” è in programma martedì primo novembre, alle 9.15, in piazza Pio XI. La 10 chilometri, giunta alla quattordicesima edizione e promossa da Missioni Don Bosco, avrà al via 2.400 runners provenienti da tutto il mondo. Due le modalità, una agonistica e una amatoriale non competitiva aperta a tutti.

A sostenere l’iniziativa, sulla linea di partenza, ci saranno due importanti testimonial: il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 Marcell Jacobs e la campionessa mondiale con la Nazionale italiana di pallacanestro Chiara Vingione.

Il percorso si snoderà lungo le principali strade di San Pietro, Centro e Prati: via della Conciliazione, via San Pio X, ponte e corso Vittorio, largo Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via Aracoeli, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via dei Cerchi, via di San Gregorio e via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, i Fori Imperiali e piazza Venezia, via del Corso, via del Babuino e piazza del Popolo, via Ferdinando di Savoia, ponte Regina Margherita, via Cola di Rienzo, via Cicerone, piazza Cavour, via Crescenzio, via Pallavicini, via di Porta Castello e via della Traspontina.