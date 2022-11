Corsa dei Santi, 14esima edizione, Marcell Jacobs starter d'eccezione: «Insieme grazie allo sport»

Si è svolta oggi a Roma la 14° edizione de “La Corsa dei Santi - sponsored by Melinda”, appuntamento classico del calendario podistico nazionale. La manifestazione, che intende dare un rilievo di festa popolare alla celebrazione di Ognissanti, è promossa da Missioni Don Bosco in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi, ed è organizzata da ACSI Italia Atletica - in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Roma - su licenza della Prime Time Promotions.

Roma, a San Pietro via alla "Corsa dei santi". Marcell Jacobs testimonial d'eccezione

Dopo la partenza in via della Conciliazione, a ridosso di Piazza San Pietro, la gara ha avuto come scenario il centro storico di Roma con tutte le sue meraviglie e i circa 2400 runners in gara, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, hanno dato vita ad una vera e propria festa del running. A sostenere l’iniziativa, sulla linea di partenza, c'erano due importanti testimonial: il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 Marcell Jacobs e la campionessa mondiale con la Nazionale italiana di pallacanestro FISDIR Chiara Vingione - la 27enne cestista con sindrome di Down divenuta la prima atleta della storia ad aver giocato con la Nazionale maschile. Entrambi i campioni hanno partecipato alla trasmissione di Mediaset “Mattino Cinque” nel corso della quale sono state seguite in diretta alcune fasi della corsa e illustrati i suoi contenuti umanitari.

«E’ davvero straordinario per me prendere parte a questo evento e dare la mia testimonianza per progetti dedicati alla solidarietà – ha detto Marcell Jacobs dopo aver dato il via alla gara -. La giornata è talmente bella che ho quasi avuto la tentazione di partecipare anche io alla corsa, anche se di solito corro solo 100 metri e non 10 chilometri». «E’ stata una meravigliosa giornata di sport, voglio ringraziare tutti i runners che hanno reso possibile questa bellissima mattinata contribuendo con il loro gesto alla promozione della campagna di Missioni Don Bosco – ha detto Roberto De Benedittis, presidente dell'Acsi Italia Atletica e organizzatore della gara-. Siamo certamente soddisfatti e già pronti a ripeterci per la quindicesima edizione del prossimo anno».