Coppa Italia, a Roma i tifosi e le forze dell'ordine si preparano per la finale Juventus-Inter

Grazie alla passione dei tifosi giallorossi, l'Olimpico esaurito non è più una novità dopo i due drammatici anni del Covid, ma la finale di Coppa Italia di domani tra Juventus e Inter, che mette di fronte le due squadre con più seguito nel Paese, segna davvero un auspicato momento di ripartenza, confermato dai numeri. Stadio sold out, con circa 67mila presenze previste, record di incasso, a superare ampiamente i quattro milioni di euro, e uno show annunciato sulle tribune e in campo anche prima del match, con un ricco parterre di protagonisti del mondo dello sport, della politica e dello spettacolo. E la concomitanza degli Internazionali di tennis al Foro Italico completerà una memorabile serata di sport nella Capitale. I tifosi e le forze dell'ordine si preparano all'evento.

Video: Francesco Iovine/Ag. Toiati