ClioMakeUp a Roma per il nuovo store: «La credibilità per me è tutto. Soffro il bullismo sul web, devo essere più forte»

di Maria Lombardi

In fila per ClioMakeUp. L'imprenditrice e influencer beauty arriva a Roma per il nuovo store, presso OVS, e il marciapiede di via del Tritone è invaso dai fan. Applausi e cori quando appare in strada, in abito verde a fiori rosa. Dopo Napoli, Parma e Messina, è ora il turno della Capitale. «Questa è una tappa fondamentale - spiega Clio Zammatteo - ero stata già stata a Roma in prepandemia, amo venire in questa città e da qui riceviamo tantissime richieste». Che bellezza porta qui? «Una bellezza raggiungibile, naturale. Il mio intento è quello di rendere più bello che c'è senza alterare troppo il viso. Nella mia gamma ci sono prodotti molto natutali e facili da usare».

Ma essere se stessi, si è sfogata ultimamente sui social l'influencer, è diventato troppo difficile, tanto da aver paura a dire quello che si pensa. Il mondo del beauty online è diventato un mondo spaventoso. Troppa competizione e troppa cattiveria. Cosa è successo? «É un momento difficile della mia vita per questioni personali. Arriva un momento, nella vita di un imprenditore, in cui tutto sembra troppo grande. Ero una ragazzina quando ho cominciato, mi sono buttata dentro senza pensarci. Adesso traggo le somme e comincio a vedere sia il positivo che il negativo, e a volte mi faccio abbattere dalle cose negative. Essendo fragile come persona, subisco tanto il bullismo che c'è sul web. Mi sono chiesta se sono abbastanza forte per continuare ad affrontare le sfide che ci saranno. Sta a me essere più forte, non posso chiedere agli altri di cambiare. Devo cambiare restando me stessa. Ma essere credibili resta la cosa più importante». Ancora una volta la sincerità ha pagato, «è stato molto bello, ho ricevuto tanto sostegno».

Nuovi progetti? «Con OVS ci sono in ballo nuovi store, il format sta piacendo. E poi c'è la mia linea di nuovi prodotti su cui sto lavorando. Il mascara è stato il prodotto dell'anno, con le novià punteremo ancora sugli occhi, per renderli da cerbiatta».

