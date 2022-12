Roma, i cinghiali hanno conquistato la Serpentara. Il grido di allarme dei residenti

«I cinghiali hanno conquistato la Serpentara e Fidene, ormai sono qui tutti i giorni». E’ questo il grido dei residenti che chiedono un controllo più serrato alla Polizia locale. «E’ assurdo ho visto tre cinghiali, la mamma con i suoi due piccoli che mangiavano tranquillamente nel parcheggio del supermercato di via Amalia Bettini vicino al viadotto Giovanni Gronchi ed era mezzogiorno - dice Maurizio che ha registrato tutto con video e foto - è un piccolo spiazzo e sopra c’è una strada che porta al Gronchi, li ho visti prima attraversare la strada via Virginio Talli tranquillamente mentre decine di macchine li guardavano tra l’incredulo e il divertito fotografandoli per finire sul prato antistante il supermercato». Un pericolo reale se gli ungulati dovessero coinvolgere in un incidente stradale auto e pedoni e soprattutto su strade a scorrimento veloce.