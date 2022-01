A Ciampino nella mattinata di oggi è andato a fuoco un appartamento al secondo piano di una palazzina di via di Morena angolo via Fratelli Wright, le fiamme sono partite da un fono in camera da letto. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco dei Castelli Romani e da Roma. La polizia locale ha chiuso le strade limitrofe. Cinque persone sono rimaste intossicate e una ustionata in maniera seria, portate in vari ospedali di Roma e dei Castelli Romani dalle ambulanze del 118.