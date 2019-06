Roma, sulla Cassia un minuto e 200 metri di vergogna: il video sui rifiuti diventa virale

Un minuto e 200 metri di vergogna. Un tappeto di rifiuti, buste di plastica e cartoni che attraversa via Cassia, a Roma nord. Una discarica a cielo aperto, non nascosta in qualche angolo di perfieria, ma visibile a tutti, cittadini e istituzioni, ai centinaia di automobilisti che ogni giorno percorrono quella strada costretti a sopportare l'odore che con il caldo sta diventando sempre più insopportabile.

«Inqualificabile quanto sta avvenendo in questa città», scrive un cittadino pubblicando un video che sui social viene condiviso da un profilo all'altro. «Riprendiamoci Roma» è l'appello dei cittadini stanchi di vivere nel degrado di quella che - nonostante tutto - rimane la città più bella del mondo. E allora cittadini, gente comune, vip e non, hanno deciso di fare squadra. E di mettere in rete, di denunciare l'incuria con cui sono costretti a vivere ogni giorno. Lo fa il signor Achille che abita sulla Cassia, lo fa Rita Dalla Chiesa da Vigna Stelluti, quartiere chic sempre a Roma Nord, lo fa la showgirl Elena Santarelli che pubblica una foto di cassonetti strabordanti, lo fa la mamma che pubblica la foto di sua figlia costretta a passare ogini giorno davanti a cumuli di immondizia per andare all'asilo.

L'emergenza rifiuti diventa virale, rimbalza sui profili dedicati ai quartieri, «vergogna», «mai vista una cosa simile», «vedere Roma così fa male».

