Case di Babbo Natale, mercatini e concerti: aria di festa a Fiumicino. Ricco calendario di appuntamenti per le prossime festività natalizie a Fiumicino. Casette di Babbo Natale itineranti, mercatini, concerti e iniziative che faranno leva sulla solidarietà tra i principali eventi. Tornano, dopo lo stop per la pandemia, anche le luminarie in strada. Sarà un Natale scintillante grazie alla collaborazione di associazioni e pro loco, con la regia del Comune, che daranno vita a una ricca kermesse con i riflettori puntati su Natale in Villa, per la quale è stata scelta la settecentesca Corte di Villa Guglielmi. Aprirà i battenti domani con mercatini a tema, spettacoli teatrali, animazioni, proiezioni di film e una casa con all'interno Babbo Natale che accoglierà i bambini con la classica letterina. Repliche dell'appuntamento anche nei giorni 11, 12, 18 e 19 dicembre, dalle 10 alle 18. Video Serenelli Ippoliti