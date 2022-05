Nel corso della mattinata ennesimo grave incidente, per mancato rispetto della segnaletica semaforica, sulla Cristoforo Colombo all’incrocio con via di Casal Palocco, tra un Porsche Cayenne e una Lancia Delta. Nello scontro che ha parzialmente distrutto le due vetture, uno dei due conducenti è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Grassi. Sul posto per i rilievi numerose pattuglie della Polizia Locale X Mare. Video Mino Ippoliti