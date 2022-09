Calenda: «Turismo a Roma un disastro, senza limiti bed and breakfast 40% residenti centro andati via»

«Sul turismo a Roma un disastro, non sono stati limitati i bed and breakfast, in centro il 40% dei residenti se ne sono andati. La città è fuori controllo, in un anno di Gualtieri non si sono visti miglioramenti». Lo ha dichiarato il leader di Azione Carlo Calenda in Piazza Manila a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it